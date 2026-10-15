В Финляндии Министерство внутренних дел в январе распространит около 3,5 млн печатных пособий по подготовке к чрезвычайным и кризисным ситуациям. Их получат домохозяйства и предприятия в материковой части страны, сообщает YLE News.

В пособии объяснят, как подготовиться к перебоям и кризисным ситуациям. Отдельно в нём рассмотрят угрозу, связанную с дронами. Бумажный формат должен обеспечить доступ к советам в случае нарушений электроснабжения или интернет-связи.

Краткие советы для домохозяйств

По словам руководительницы проекта МВД Ииры Паси, рекомендации по подготовке к кризисам не должны быть доступны только через онлайн-сервис Suomi.fi. Ранее министерство отмечало, что цифровое пособие дешевле поддерживать и проще обновлять.

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Новый печатный материал будет кратким изложением основных советов от различных государственных органов и организаций, а не подробным справочником на десятки страниц. В нём используют материалы из пособия Suomi.fi, сайта «72 часа» и ресурса спасательных служб, где опубликованы рекомендации относительно угрозы дронов.

Стоимость и языковые версии

Паси отметила, что советы носят рекомендательный характер, а люди смогут адаптировать их к собственным возможностям и обстоятельствам. Подготовка и распространение пособий будут стоить примерно 2 млн евро. Помимо финского и шведского, также подготовят версии на саамских языках.

В мае премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что в Финляндии готовят справочник для распространения среди домохозяйств. Парламентский омбудсмен страны также указывал на недостаточность нынешнего способа распространения рекомендаций по подготовке к кризисам.

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