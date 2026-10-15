+9° Kijów +8° Warszawa +22° Waszyngton
$ 44.95 € 50.42 zł 11.54
$ 44.95 € 50.42 zł 11.54
+9° Kijów +8° Warszawa +22° Waszyngton
Wiadomości Świat

Finlandia rozdystrybuuje 3,5 mln papierowych poradników przygotowania na kryzysy — YLE News

Fedir Krysztowski 15 października 2026 08:25
Finlandia rozdystrybuuje 3,5 mln papierowych poradników przygotowania na kryzysy — YLE News

W Finlandii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozprowadzi w styczniu około 3,5 mln drukowanych poradników dotyczących przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Otrzymają je gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w kontynentalnej części kraju, informuje YLE News.

Poradnik będzie wyjaśniał, jak przygotować się na zakłócenia i sytuacje kryzysowe. Osobno omówione zostanie w nim zagrożenie związane z dronami. Papierowy format ma zapewnić dostęp do porad w przypadku zakłóceń w dostawach energii elektrycznej lub połączeniu z internetem.

Krótkie porady dla gospodarstw domowych

Według kierowniczki projektu w MSW Iiry Pasi zalecenia dotyczące przygotowania na kryzysy nie powinny być dostępne wyłącznie za pośrednictwem usługi internetowej Suomi.fi. Wcześniej ministerstwo wskazywało, że cyfrowy poradnik jest tańszy w utrzymaniu i łatwiejszy do aktualizacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowy drukowany materiał będzie zwięzłym przedstawieniem najważniejszych porad różnych organów państwowych i organizacji, a nie szczegółowym poradnikiem liczącym dziesiątki stron. Wykorzystane zostaną w nim materiały z poradnika Suomi.fi, strony „72 godziny” oraz zasobu służb ratowniczych, gdzie opublikowano zalecenia dotyczące zagrożenia dronami.

Koszt i wersje językowe

Pasi zaznaczyła, że porady mają charakter zalecający, a ludzie będą mogli dostosować je do własnych możliwości i okoliczności. Przygotowanie i dystrybucja poradników będą kosztować około 2 mln euro. Oprócz fińskiej i szwedzkiej przygotowane zostaną także wersje w językach saamskich.

W maju premier Petteri Orpo oświadczył, że w Finlandii przygotowywany jest poradnik do dystrybucji wśród gospodarstw domowych. Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich kraju również wskazywał na niewystarczalność obecnego sposobu rozpowszechniania zaleceń dotyczących przygotowania na kryzysy.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację