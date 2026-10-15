W Finlandii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozprowadzi w styczniu około 3,5 mln drukowanych poradników dotyczących przygotowania do sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych. Otrzymają je gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w kontynentalnej części kraju, informuje YLE News.

Poradnik będzie wyjaśniał, jak przygotować się na zakłócenia i sytuacje kryzysowe. Osobno omówione zostanie w nim zagrożenie związane z dronami. Papierowy format ma zapewnić dostęp do porad w przypadku zakłóceń w dostawach energii elektrycznej lub połączeniu z internetem.

Krótkie porady dla gospodarstw domowych

Według kierowniczki projektu w MSW Iiry Pasi zalecenia dotyczące przygotowania na kryzysy nie powinny być dostępne wyłącznie za pośrednictwem usługi internetowej Suomi.fi. Wcześniej ministerstwo wskazywało, że cyfrowy poradnik jest tańszy w utrzymaniu i łatwiejszy do aktualizacji.

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Nowy drukowany materiał będzie zwięzłym przedstawieniem najważniejszych porad różnych organów państwowych i organizacji, a nie szczegółowym poradnikiem liczącym dziesiątki stron. Wykorzystane zostaną w nim materiały z poradnika Suomi.fi, strony „72 godziny” oraz zasobu służb ratowniczych, gdzie opublikowano zalecenia dotyczące zagrożenia dronami.

Koszt i wersje językowe

Pasi zaznaczyła, że porady mają charakter zalecający, a ludzie będą mogli dostosować je do własnych możliwości i okoliczności. Przygotowanie i dystrybucja poradników będą kosztować około 2 mln euro. Oprócz fińskiej i szwedzkiej przygotowane zostaną także wersje w językach saamskich.

W maju premier Petteri Orpo oświadczył, że w Finlandii przygotowywany jest poradnik do dystrybucji wśród gospodarstw domowych. Parlamentarny Rzecznik Praw Obywatelskich kraju również wskazywał na niewystarczalność obecnego sposobu rozpowszechniania zaleceń dotyczących przygotowania na kryzysy.

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