USA przedłużyły o 30 dni ograniczenia wjazdu dla podróżnych z Ugandy, Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego w związku z rozwojem regionalnego ogniska Eboli. Wynika to z komunikatu amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób z 11 października, informuje Nation Kenya.

Ryzyko związane z sytuacją w DR Konga

Amerykańska instytucja zaznaczyła, że Uganda skutecznie zlokalizowała własne ognisko, jednak uważa, że utrzymuje się ryzyko ponownego transgranicznego rozprzestrzenienia wirusa z DR Konga. CDC zwróciło uwagę na przemieszczanie się drogą lądową osób z sąsiedniego kraju, w tym medyków i pacjentów szukających pomocy w zachodnich regionach Ugandy.

Jako przykład ryzyka CDC podało przypadek, o którym Ministerstwo Zdrowia Kenii poinformowało 6 października. Pierwszy w kraju przypadek i zgon z powodu choroby wywołanej wirusem Bundibugyo odnotowano u osoby, która przybyła z DR Konga do Ugandy, 2 października poleciała z Kampali do Nairobi i zmarła 5 października po hospitalizacji.

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Śledzenie kontaktów i stanowisko Ugandy

Według CDC ognisko Eboli wywołane wirusem Bundibugyo w DR Konga nadal rozprzestrzeniało się według stanu na 5 października, mimo działań zaradczych. Agencja podała, że poziom śledzenia kontaktów wynosił 80%, spadając z 87% we wrześniu, podczas gdy do skutecznego powstrzymania ogniska potrzebny jest wskaźnik 95%.

28 lipca Uganda ogłosiła zakończenie wewnętrznego ogniska po zarejestrowaniu 20 potwierdzonych przypadków i dwóch zgonów, a także jednego prawdopodobnego przypadku i jednego prawdopodobnego zgonu. Dyrektor generalny służby zdrowia Ugandy Charles Olaro oświadczył 6 października, że kraj jest wolny od Eboli, a władze wzmocniły nadzór transgraniczny po przypadku w Kenii.

Sprzeciw Africa CDC i WHO

Przedłużenie ograniczeń nastąpiło mimo sprzeciwu Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Dyrektor generalny Africa CDC Jean Kaseya informował w sierpniu, że zwrócił się do Waszyngtonu z apelem o zniesienie zakazów podróży dla państw afrykańskich. Dyrektor regionalny WHO na Afrykę Mohamed Yakub Janabi stwierdził, że ograniczenia w podróżowaniu i zamykanie granic nie mają naukowego potwierdzenia skuteczności w kontrolowaniu ognisk.

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