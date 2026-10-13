США продлили на 30 дней ограничения на въезд путешественников из Уганды, Демократической Республики Конго и Южного Судана из-за развития региональной вспышки Эболы. Об этом говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний США от 11 октября, сообщает Nation Kenya.

Риск из-за ситуации в ДР Конго

Американское ведомство отметило, что Уганда успешно локализовала собственную вспышку, однако считает, что риск повторного трансграничного распространения вируса из ДР Конго сохраняется. CDC обратило внимание на наземное перемещение людей из соседней страны, в частности медиков и пациентов, обращающихся за помощью в западных районах Уганды.

В качестве примера риска CDC привело случай, о котором Министерство здравоохранения Кении сообщило 6 октября. Первый в стране случай и смерть от заболевания, вызванного вирусом Бундибугио, были зарегистрированы у человека, который прибыл из ДР Конго в Уганду, 2 октября вылетел из Кампалы в Найроби и умер 5 октября после госпитализации.

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Отслеживание контактов и позиция Уганды

По данным CDC, вспышка Эболы, вызванная вирусом Бундибугио, в ДР Конго продолжала распространяться по состоянию на 5 октября, несмотря на меры реагирования. Агентство сообщило, что уровень отслеживания контактов составлял 80%, снизившись с 87% в сентябре, тогда как для эффективного сдерживания вспышки необходим показатель 95%.

28 июля Уганда объявила о завершении внутренней вспышки после регистрации 20 подтвержденных случаев и двух смертей, а также одного вероятного случая и одной вероятной смерти. Генеральный директор службы здравоохранения Уганды Чарльз Оларо 6 октября заявил, что страна свободна от Эболы, а власти усилили трансграничный надзор после случая в Кении.

Возражения Африканского CDC и ВОЗ

Продление ограничений произошло несмотря на возражения Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний и Всемирной организации здравоохранения. Генеральный директор Africa CDC Жан Касея в августе сообщал, что обращался к Вашингтону с призывом отменить запреты на поездки для африканских государств. Региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Якуб Джанаби заявлял, что ограничения на поездки и закрытие границ не имеют научного подтверждения эффективности для контроля вспышек.

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