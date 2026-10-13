В России блогера приговорили к принудительным работам за критику мобилизации и военкомата

Блоггера из российской Пензы Станислава Морозова приговорили к двум годам исправительных работ по обвинению в призывах к экстремизму в интернете. Как сообщает «Агентство» со ссылкой на двух участников судебного процесса, поводом для возбуждения уголовного дела стало видео, в котором Морозов говорил о возможном сопротивлении произволу военкоматов по примеру граждан Украины.

В ролике блогер заявлял, что из-за действий российских властей может возникнуть сопротивление сотрудникам военкоматов. В ФСБ расценили его слова как призывы к насилию против представителей военных органов. Обвинение требовало для Морозова три года лишения свободы.

После оглашения приговора блогер назвал наказание относительно мягким, хотя, по его словам, рассчитывал на ещё более снисходительное решение. Он отметил, что принудительные работы предполагают отбывание наказания вне условий колонии строгого режима.

Летом в Пензенской области, по сообщениям местных жителей, силовики активизировали рейды, в ходе которых мужчин задерживали и заставляли подписывать контракты с Минобороны России. Официально проверки объяснялись поиском уклонистов, мигрантов без учета и военных, самовольно покинувших части. В то же время местные жители утверждали, что людей задерживали без разбора и с помощью угроз заставляли их отправляться на войну.

Морозов публиковал видео, на которых, по всей видимости, местные жители пытались отбить мужчин у вербовщиков. На этом фоне в отдельных населенных пунктах начали создавать народные дружины для защиты односельчан от вербовщиков.

Накануне блогера также оштрафовали на 80 тысяч рублей по делу о неуважении к власти. Речь идет о видео с избирательного участка, где он написал оскорбление в адрес Владимира Путина в бюллетене и зачеркнул название партии «Единая Россия». Ранее из-за этого ролика Морозов провёл две недели под административным арестом за мелкое хулиганство.

До этого в отношении блогера составляли административный протокол за злоупотребление свободой массовой информации и вызывали его в Следственный комитет. По словам Морозова, поводом стало его заявление, в котором он назвал военкоматы Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы «лагерями пыток». Возле этого учреждения женщины пытались освободить мужчин, которых, по их словам, мобилизовали принудительно.

Напомним, российского блогера Майкла Наки заочно приговорили к 14 годам колонии.

Также создателя «Масяни» Олега Куваева заочно приговорили к более чем четырем годам колонии в РФ.

Ранее российский мультипликатор Куваев выпустил новый эпизод «Масяни» в поддержку Украины.

В новой серии «Масяня» заговорила на украинском языке.

После этого в РФ объявили в розыск автора «Масяни».

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