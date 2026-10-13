Полиция в столице Нигерии Абудже задержала бывшего губернатора штата Имо и бывшего сенатора от Имо-Вест Рочаса Окорочу. После примерно часа допроса политика освободили под залог, сообщает Premium Times Nigeria.

Задержание и допрос

Окорочу задержали в понедельник вечером в отеле REIZ Continental в центре Абуджи. Представитель полиции Аниете Иниеду подтвердил телеканалу Channels TV, что, по данным полиции, задержание связано с утверждениями о преступном сговоре, подделке документов и выдаче себя за другое лицо.

По словам представителя, бывшего губернатора попросили прибыть во вторник в штаб-квартиру полиции для дальнейшего допроса, поскольку расследование продолжается. Полиция также заявила, что Окороча не являлся по предыдущим вызовам в связи с этими утверждениями. Первоначально его вызвали в штаб-квартиру 2 сентября, но по просьбе его адвокатов встречу перенесли на 8 сентября. Как сообщает издание, в эту дату он также не прибыл.

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Спор вокруг праймериз

Окороча является членом правящей партии «Конгресс всех прогрессивных сил» и претендовал на выдвижение кандидатом от округа Имо-Вест. На праймериз партии 18 мая победил губернатор штата Имо Хоуп Узодимма, которого впоследствии признала Независимая национальная избирательная комиссия Нигерии.

В то же время появился другой документ, согласно которому Окороча якобы победил на праймериз, набрав 150 780 голосов. По первоначальным результатам Узодимма получил 230 464 голоса, а Окороча — 1 098. Избирательная комиссия обратилась в Службу государственной безопасности и полицию с просьбой проверить происхождение и подлинность спорного документа. В августе Окороча также подал иск против комиссии, Узодиммы и партии.

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