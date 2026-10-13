尼日利亚首都阿布贾警方拘留了伊莫州前州长、伊莫西区前参议员罗查斯·奥科罗查。据Premium Times Nigeria报道，在约一小时的讯问后，这名政治人物获准保释。

拘留与讯问

奥科罗查于周一晚间在阿布贾市中心的REIZ Continental酒店被拘留。警方发言人阿尼耶特·伊尼耶杜向Channels TV证实，据警方称，此次拘留与涉嫌犯罪共谋、伪造及冒充他人的指控有关。

该发言人表示，由于调查仍在进行，前州长被要求于周二前往警察总部接受进一步讯问。警方还表示，奥科罗查此前未就这些指控响应传唤。他最初被要求于9月2日前往总部，但应其律师请求，会面改期至9月8日。据该媒体报道，他在该日期也未到场。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

围绕党内初选的争议

奥科罗查是执政党全体进步大会党的成员，并寻求获得伊莫西选区候选人提名。在5月18日举行的该党初选中，伊莫州州长霍普·乌佐丁马获胜，随后得到尼日利亚独立国家选举委员会承认。

与此同时，另一份文件出现，文件称奥科罗查据称以150,780票赢得初选。根据最初结果，乌佐丁马获得230,464票，奥科罗查获得1,098票。选举委员会要求国家安全局和警方核查这份争议文件的来源及真实性。8月，奥科罗查还对该委员会、乌佐丁马和该党提起诉讼。

关注我们在