Policja w stolicy Nigerii, Abudży, zatrzymała byłego gubernatora stanu Imo i byłego senatora z Imo West, Rochasa Okorochę. Po około godzinie przesłuchania polityk został zwolniony za kaucją, informuje Premium Times Nigeria.

Zatrzymanie i przesłuchanie

Okorocha został zatrzymany w poniedziałek wieczorem w hotelu REIZ Continental w centrum Abudży. Rzecznik policji Aniete Iniedu potwierdził stacji Channels TV, że według policji zatrzymanie ma związek z zarzutami dotyczącymi przestępczego spisku, fałszerstwa i podszywania się pod inną osobę.

Jak przekazał rzecznik, były gubernator został poproszony o stawienie się we wtorek w siedzibie głównej policji na dalsze przesłuchanie, ponieważ śledztwo trwa. Policja podała również, że Okorocha nie stawiał się na wcześniejsze wezwania w związku z tymi zarzutami. Po raz pierwszy wezwano go do siedziby głównej 2 września, lecz na prośbę jego prawników spotkanie przełożono na 8 września. Według publikacji nie stawił się również w tym terminie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spór wokół prawyborów

Okorocha jest członkiem rządzącej partii Kongres Wszystkich Postępowców i ubiegał się o nominację na kandydata z okręgu Imo West. W prawyborach partii 18 maja zwyciężył gubernator stanu Imo Hope Uzodimma, którego następnie uznała Niezależna Narodowa Komisja Wyborcza Nigerii.

Jednocześnie pojawił się inny dokument, według którego Okorocha miał rzekomo wygrać prawybory z wynikiem 150 780 głosów. Według pierwotnych wyników Uzodimma otrzymał 230 464 głosy, a Okorocha 1 098. Komisja wyborcza zwróciła się do Służby Bezpieczeństwa Państwa i policji o sprawdzenie pochodzenia oraz autentyczności spornego dokumentu. W sierpniu Okorocha złożył również pozew przeciwko komisji, Uzodimmie i partii.

Czytaj nas na