В тюрьме Riverbend Maximum Security Institution в Нэшвилле, штат Теннесси, после неудачной казни приговоренной к смертной казни Кристи Пайк бригаду скорой помощи направили примерно через полчаса после первого звонка по номеру 911. Об этом со ссылкой на обнародованные записи и расшифровки звонков сообщает RMF24.

Звонок после введения препарата

Вечером 30 сентября Пайк ввели 10 граммов пентобарбитала — препарата, который применяют для исполнения смертных приговоров. В 20:40 по местному времени сотрудник тюрьмы сообщил диспетчерскому центру Metro Nashville, что заключенная не умерла и нуждается в машине скорой помощи. По его словам, процедура к тому моменту продолжалась уже около часа.

Диспетчер попытался получить код для подтверждения подлинности вызова, однако собеседник не смог его предоставить. Около 21:00 сотрудница центра связалась с центральным управлением Департамента исполнения наказаний штата Теннесси, чтобы проверить сообщение. Там заявили, что из их учреждения никто не звонил.

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Проблемы с допуском медиков

В 21:08 в диспетчерскую позвонила адвокат Пайк Келли Глисон. Она сказала, что ее клиентка жива, дышит и нуждается в неотложной помощи. По словам адвоката, Пайк была без сознания и тяжело дышала.

Еще одним препятствием стал порядок доступа на территорию тюрьмы: медики не могли войти без присутствия сотрудника полиции штата. В 21:11 сотрудник экстренной службы обратился в диспетчерскую Tennessee Highway Patrol с просьбой направить патруль к учреждению.

Пайк в итоге доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее адвокаты заявили, что она пришла в сознание почти через неделю, после чего ее вернули в тюрьму. После инцидента губернатор Теннесси Билл Ли временно приостановил все запланированные в штате казни, а комиссар Департамента исполнения наказаний Фрэнк Страда подал в отставку. Независимый аудит процедур проведет бывший федеральный прокурор Эд Стэнтон.

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