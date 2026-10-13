W więzieniu Riverbend Maximum Security Institution w Nashville w stanie Tennessee po nieudanej egzekucji skazanej na karę śmierci Kristi Pike zespół pogotowia skierowano około pół godziny po pierwszym zgłoszeniu pod numer 911. Poinformował o tym RMF24, powołując się na ujawnione nagrania i transkrypcje rozmów.

Telefon po podaniu leku

Wieczorem 30 września Pike podano 10 gramów pentobarbitalu, leku stosowanego do wykonywania wyroków śmierci. O 20:40 czasu lokalnego pracownik więzienia poinformował centrum dyspozytorskie Metro Nashville, że osadzona nie zmarła i potrzebuje karetki. Jak powiedział, procedura trwała wówczas już około godziny.

Dyspozytor próbował uzyskać kod potwierdzający autentyczność zgłoszenia, jednak rozmówca nie potrafił go podać. Około godziny 21:00 pracownica centrum skontaktowała się z centralnym biurem Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee, aby zweryfikować zgłoszenie. Poinformowano tam, że nikt z tej instytucji nie dzwonił.

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Problemy z wpuszczeniem medyków

O 21:08 do dyspozytorni zadzwoniła adwokatka Pike, Kelly Gleason. Powiedziała, że jej klientka żyje, oddycha i potrzebuje pilnej pomocy. Według adwokatki Pike była nieprzytomna i ciężko oddychała.

Kolejną przeszkodą była procedura dostępu na teren więzienia: medycy nie mogli wejść bez obecności funkcjonariusza policji stanowej. O 21:11 pracownik służb ratunkowych zwrócił się do dyspozytorni Tennessee Highway Patrol z prośbą o skierowanie patrolu do placówki.

Pike ostatecznie przewieziono do szpitala i podłączono do respiratora. Jej prawnicy oświadczyli, że odzyskała przytomność niemal po tygodniu, po czym wróciła do więzienia. Po incydencie gubernator Tennessee Bill Lee tymczasowo zawiesił wszystkie zaplanowane w stanie egzekucje, a komisarz Departamentu Więziennictwa Frank Strada podał się do dymisji. Niezależny audyt procedur przeprowadzi były prokurator federalny Ed Stanton.

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