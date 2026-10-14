Na Tajwanie aresztowano wiceprzewodniczącego spółki Jiin Ming Jiana Hao-tinga oraz menedżera biznesowego Chena Yang-chenga w sprawie możliwego wykorzystania komponentów z kontynentalnych Chin w dronach dostarczonych wojsku. Jak informuje South China Morning Post, powołując się na prokuraturę okręgową w Taoyuanie, podczas przekazywania bezzałogowców do wojskowej kontroli mogły zostać przedstawione fałszywe certyfikaty pochodzenia.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Prokuratorzy przeprowadzili 8 października przeszukania w kilku miejscach. Sąd nakazał tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych na dwa miesiące bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Są oni podejrzani o naruszenie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, fałszowanie dokumentów i oszustwo w okolicznościach obciążających.

Jiin Ming, producent sprzętu, który kilka lat temu rozpoczął produkcję dronów, zadeklarował gotowość do współpracy ze śledztwem. Spółka poinformowała również o wdrożeniu środków rezerwowych: przewodniczący zarządu Tsai Hsiang-feng będzie tymczasowo wykonywał obowiązki Jiana Hao-tinga.

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Zaostrzenie kontroli dronów

Minister obrony Tajwanu Wellington Koo Li-hsiung oświadczył, że domniemane naruszenia dotyczyły niewielkich zakupów dronów Jiin Ming przez poszczególne jednostki wojskowe, a nie dużych programów dostaw. Jak zaznaczył, partie liczące dwa lub cztery urządzenia wcześniej nie przechodziły pogłębionych kontroli z demontażem produktów.

Ministerstwo Obrony będzie teraz wymagać demontażu i kontroli nawet małych partii bezzałogowców, aby uniemożliwić ukrywanie wewnątrz urządzeń zakazanych komponentów z kontynentalnych Chin.

Jest to drugi w ciągu dwóch miesięcy przypadek śledztwa wobec dostawcy wojskowych dronów podejrzanego o używanie takich komponentów. W sierpniu Hang Jian Technology podejrzewano o używanie w dronach dla Ósmego Korpusu Armijnego chipów w opakowaniach z kontynentalnych Chin oraz produkowanych tam płyt kontroli lotu. Spółka miała kontrakt o wartości 2,9 mln nowych dolarów tajwańskich na dostawę 180 dronów. Wojsko wykryło podejrzane komponenty podczas kontroli odbiorczej, wstrzymało płatność i przekazało sprawę prokuratorom.

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