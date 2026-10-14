На Тайвані заарештували віцеголову компанії Jiin Ming Цзянь Хао-тіна та бізнес-менеджера Чень Ян-чена у справі про можливе використання компонентів із материкового Китаю в дронах, поставлених військовим. Як повідомляє South China Morning Post, за даними прокуратури району Таоюань, під час передавання безпілотників на військову перевірку могли бути подані неправдиві сертифікати походження.

Запобіжний захід для фігурантів

Прокурори провели обшуки в кількох місцях 8 жовтня. Суд постановив тримати двох фігурантів під вартою протягом двох місяців без зв'язку із зовнішнім світом. Їх підозрюють у порушенні Закону про національну безпеку, підробленні документів і шахрайстві за обтяжувальних обставин.

Jiin Ming, виробник обладнання, який почав випускати дрони кілька років тому, заявив про готовність співпрацювати зі слідством. Компанія також повідомила про запровадження резервних заходів: голова правління Цай Сян-фен тимчасово виконуватиме обов'язки Цзянь Хао-тіна.

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Посилення перевірок дронів

Міністр оборони Тайваню Веллінгтон Ку Лі-сюн заявив, що ймовірні порушення стосувалися невеликих закупівель дронів Jiin Ming окремими військовими підрозділами, а не великих програм постачання. За його словами, партії з двох або чотирьох апаратів раніше не проходили поглиблених перевірок із розбиранням виробів.

Міністерство оборони тепер вимагатиме розбирати та перевіряти навіть малі партії безпілотників, щоб унеможливити приховування заборонених компонентів із материкового Китаю всередині апаратів.

Це другий за два місяці випадок розслідування щодо постачальника військових дронів через підозру у використанні таких компонентів. У серпні Hang Jian Technology запідозрили у використанні чипів в упаковці з материкового Китаю та вироблених там плат керування польотом у безпілотниках для Восьмого армійського корпусу. Компанія мала контракт на 2,9 млн нових тайванських доларів на постачання 180 дронів. Військові виявили підозрілі компоненти під час приймальної перевірки, утримали оплату та передали справу прокурорам.

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