台湾逮捕了Jiin Ming公司副董事长简浩廷和业务经理陈扬诚，案件涉及向军方供应的无人机可能使用了来自中国大陆的组件。据《南华早报》报道，援引桃园地检署消息，在将无人机交付军方检查时，可能提交了虚假的原产地证书。

对涉案人员的强制措施

检察官于10月8日在多处地点进行了搜查。法院裁定，两名涉案人员羁押两个月，期间不得与外界联系。他们涉嫌违反《国家安全法》、伪造文件和加重诈骗罪。

数年前开始生产无人机的设备制造商Jiin Ming表示，愿意配合调查。该公司还宣布采取应急措施：董事长蔡祥峰将暂时代行简浩廷的职务。

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加强无人机检查

台湾防务部长顾立雄表示，涉嫌违规事项涉及个别军事单位小规模采购Jiin Ming无人机，而非大型供应项目。他说，此前由两架或四架设备组成的批次无需进行拆解产品的深入检查。

国防部现在将要求即使是小批量无人机也要拆解检查，以防止来自中国大陆的禁用组件被藏在设备内部。

这是两个月内第二起针对因涉嫌使用此类组件的军用无人机供应商展开的调查。8月，Hang Jian Technology被怀疑在为第八军团提供的无人机中使用了采用中国大陆包装的芯片以及在当地生产的飞行控制板。该公司拥有一份价值290万新台币、供应180架无人机的合同。军方在验收检查中发现可疑组件，扣留了付款并将案件移交检察官。

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