На Тайване арестовали заместителя председателя компании Jiin Ming Цзяня Хао-тина и бизнес-менеджера Чэня Ян-чена по делу о возможном использовании компонентов из материкового Китая в дронах, поставленных военным. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на прокуратуру района Таоюань, при передаче беспилотников на военную проверку могли быть представлены ложные сертификаты происхождения.

Мера пресечения для фигурантов

Прокуроры провели обыски в нескольких местах 8 октября. Суд постановил содержать двух фигурантов под стражей в течение двух месяцев без связи с внешним миром. Их подозревают в нарушении Закона о национальной безопасности, подделке документов и мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Jiin Ming, производитель оборудования, начавший выпускать дроны несколько лет назад, заявил о готовности сотрудничать со следствием. Компания также сообщила о введении резервных мер: председатель правления Цай Сян-фэн временно будет исполнять обязанности Цзяня Хао-тина.

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Усиление проверок дронов

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку Ли-сюн заявил, что предполагаемые нарушения касались небольших закупок дронов Jiin Ming отдельными военными подразделениями, а не крупных программ поставок. По его словам, партии из двух или четырех аппаратов ранее не проходили углубленных проверок с разборкой изделий.

Министерство обороны теперь будет требовать разбирать и проверять даже малые партии беспилотников, чтобы исключить сокрытие запрещенных компонентов из материкового Китая внутри аппаратов.

Это второй за два месяца случай расследования в отношении поставщика военных дронов по подозрению в использовании таких компонентов. В августе Hang Jian Technology заподозрили в использовании чипов в упаковке из материкового Китая и произведенных там плат управления полетом в беспилотниках для Восьмого армейского корпуса. Компания имела контракт на 2,9 млн новых тайваньских долларов на поставку 180 дронов. Военные обнаружили подозрительные компоненты во время приемочной проверки, удержали оплату и передали дело прокурорам.

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