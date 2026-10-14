Rząd Nepalu zwrócił się do ambasady Niemiec w Katmandu o pomoc w rozwiązaniu sporu z niemiecką firmą Muehlbauer ID Services GmbH, która obsługuje krajowy system e-paszportów. Państwo jest winne spółce około 300 mln rupii nepalskich, jednak wstrzymuje płatność z powodu toczącego się postępowania sądowego w sprawie zarzutów korupcyjnych. Poinformował o tym Kathmandu Post.

Podczas wirtualnego spotkania z przedstawicielami firmy sekretarz spraw zagranicznych Nepalu Amrit Bahadur Rai oświadczył, że rząd jest gotowy wywiązać się ze zobowiązań płatniczych, lecz obecnie nie może przekazać środków. Jak powiedział, Komisja ds. Badania Nadużyć Władzy oraz Prokuratura Generalna zaleciły, aby nie dokonywać płatności i nie zezwalać Muehlbauer na otwieranie akredytyw do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Rai zaznaczył również, że ambasada Niemiec pozytywnie odpowiedziała na prośbę, nie precyzując możliwego mechanizmu rozwiązania sporu.

Ryzyko dla usług paszportowych

Muehlbauer ostrzegła, że może zawiesić działalność, jeśli władze nie uregulują zadłużenia. Firma zapewnia wstępną rejestrację wnioskodawców, zbieranie danych biometrycznych, zarządzanie danymi oraz systemy wydawania paszportów. Wstrzymanie jej działalności może zakłócić wydawanie paszportów w całym kraju.

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Pracownicy Muehlbauer zaangażowani we współpracę z Departamentem Paszportów również ostrzegli przed możliwym strajkiem z powodu niewypłaconych wynagrodzeń. Dostawca internetu Subisu ze swojej strony zagroził zaprzestaniem świadczenia usług z powodu niezapłaconych rachunków.

Sprawa sądowa i warunki kontraktu

23 czerwca Komisja ds. Badania Nadużyć Władzy wniosła sprawę dotyczącą zarzutów korupcyjnych przeciwko 18 osobom, w tym byłemu dyrektorowi generalnemu Departamentu Paszportów, urzędnikom państwowym oraz lokalnym przedstawicielom Muehlbauer i Veridos GmbH. Oskarżeni zostali później zwolnieni z aresztu decyzją Sądu Specjalnego. Sąd Najwyższy Nepalu również wydał orzeczenie na korzyść niemieckich firm, jednak Sąd Specjalny nie wydał jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie korupcyjnej.

Zgodnie z kontraktem Departament Paszportów musi zapłacić dostawcy w ciągu 30 dni od otrzymania pisma o oddaniu systemu do eksploatacji. Pierwszy etap płatności wynosi około 300 mln rupii: 85% kwoty ma zostać zapłacone w walucie obcej, a pozostałe 15% w rupiach nepalskich. Urzędnicy omawiają również możliwość osobnego przekazania 45 mln rupii, czyli części pierwszej płatności w walucie lokalnej.

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