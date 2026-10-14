尼泊尔政府已向德国驻加德满都大使馆寻求协助，以解决与德国公司Muehlbauer ID Services GmbH之间的争端。该公司负责运营该国的电子护照系统。尼泊尔政府欠该公司约3亿尼泊尔卢比，但由于一宗腐败指控案件的司法审理尚未结束，暂缓支付这笔款项。据《加德满都邮报》报道。

尼泊尔外交秘书阿姆里特·巴哈杜尔·赖在与公司代表举行的线上会议上表示，政府已准备履行付款义务，但目前无法转移资金。他说，滥用职权调查委员会和总检察长办公室建议，在案件解决前不要付款，也不要允许Muehlbauer开立信用证。赖还表示，德国大使馆对此请求作出了积极回应，但未说明解决争端的可能机制。

护照服务面临风险

Muehlbauer警告称，如果当局不偿还债务，该公司可能暂停运营。该公司提供申请人预登记、生物识别数据采集、数据管理和护照签发系统服务。其停止运营可能会扰乱全国范围内的护照办理工作。

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参与与护照部门合作的Muehlbauer员工也警告称，因工资未付可能举行罢工。互联网服务提供商Subisu则威胁称，将因账单未付而停止提供服务。

司法案件与合同条款

6月23日，滥用职权调查委员会以腐败指控对18人提起诉讼，其中包括护照部门前总局长、政府官员以及Muehlbauer和Veridos GmbH的当地代表。被告随后根据特别法院的决定获释。尼泊尔最高法院也作出了有利于这些德国公司的裁决，但特别法院尚未就这起腐败案件作出最终判决。

根据合同，护照部门必须在收到系统投入运行函后30天内向供应商付款。第一阶段付款约为3亿卢比：其中85%须以外币支付，其余15%须以尼泊尔卢比支付。官员们还在讨论单独支付4500万卢比的可能性，这笔款项是第一笔付款中的本币部分。

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