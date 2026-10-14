Правительство Непала обратилось в посольство Германии в Катманду за помощью в урегулировании спора с немецкой компанией Muehlbauer ID Services GmbH, обслуживающей систему электронных паспортов страны. Государство должно компании около 300 млн непальских рупий, однако удерживает выплату из-за незавершенного судебного разбирательства по делу о коррупционных обвинениях. Об этом сообщает Kathmandu Post.

Во время виртуальной встречи с представителями компании секретарь МИД Непала Амрит Бахадур Рай заявил, что правительство готово выполнить платежные обязательства, но пока не может перечислить средства. По его словам, Комиссия по расследованию злоупотреблений властью и Генеральная прокуратура посоветовали не осуществлять выплату и не позволять Muehlbauer открывать аккредитивы до разрешения дела. Рай также отметил, что посольство Германии положительно отреагировало на обращение, не уточнив возможный механизм урегулирования спора.

Риск для паспортных услуг

Muehlbauer предупредила, что может приостановить работу, если власти не погасят задолженность. Компания обеспечивает предварительную регистрацию заявителей, сбор биометрических данных, управление данными и системы выдачи паспортов. Остановка ее работы может нарушить оформление паспортов по всей стране.

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Сотрудники Muehlbauer, задействованные в работе с Департаментом паспортов, также предупредили о возможной забастовке из-за невыплаченных зарплат. Интернет-провайдер Subisu, со своей стороны, пригрозил прекратить предоставление услуг из-за неоплаченных счетов.

Судебное дело и условия контракта

23 июня Комиссия по расследованию злоупотреблений властью подала дело по обвинениям в коррупции против 18 человек, в том числе бывшего генерального директора Департамента паспортов, государственных чиновников и местных представителей Muehlbauer и Veridos GmbH. Обвиняемых позднее освободили из-под стражи по решению Специального суда. Верховный суд Непала также вынес решение в пользу немецких компаний, однако Специальный суд еще не принял окончательного решения по коррупционному делу.

Согласно контракту, Департамент паспортов должен выплатить поставщику средства в течение 30 дней после получения письма о вводе системы в эксплуатацию. Первый этап платежа составляет примерно 300 млн рупий: 85% суммы должны быть выплачены в иностранной валюте, еще 15% — в непальских рупиях. Чиновники также обсуждают возможность отдельно перечислить 45 млн рупий — часть первого платежа в местной валюте.

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