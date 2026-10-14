Непал звернувся до посольства Німеччини через борг за е-паспорти — Kathmandu Post

Уряд Непалу звернувся до посольства Німеччини в Катманду по допомогу у врегулюванні спору з німецькою компанією Muehlbauer ID Services GmbH, яка обслуговує систему електронних паспортів країни. Держава має сплатити компанії близько 300 млн непальських рупій, однак утримує виплату через незавершений судовий розгляд у справі за обвинуваченнями в корупції. Про це повідомляє Kathmandu Post.

Під час віртуальної зустрічі з представниками компанії секретар МЗС Непалу Амріт Бахадур Рай заявив, що уряд готовий виконати платіжні зобов’язання, але наразі не може перерахувати кошти. За його словами, Комісія з розслідування зловживань владою та Генеральна прокуратура порадили не здійснювати виплату і не дозволяти Muehlbauer відкривати акредитиви до вирішення справи. Рай також зазначив, що посольство Німеччини позитивно відреагувало на звернення, не уточнивши можливого механізму врегулювання спору.

Ризик для паспортних послуг

Muehlbauer попередила, що може призупинити роботу, якщо влада не погасить заборгованість. Компанія забезпечує попередню реєстрацію заявників, збір біометричних даних, управління даними та системи видачі паспортів. Зупинка її роботи може порушити оформлення паспортів по всій країні.

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Працівники Muehlbauer, залучені до роботи з Департаментом паспортів, також попередили про можливий страйк через невиплачені зарплати. Інтернет-провайдер Subisu зі свого боку погрожував припинити надання послуг через неоплачені рахунки.

Судова справа та умови контракту

23 червня Комісія з розслідування зловживань владою подала справу за обвинуваченнями в корупції проти 18 людей, зокрема колишнього генерального директора Департаменту паспортів, державних посадовців і місцевих представників Muehlbauer та Veridos GmbH. Обвинувачених згодом звільнили з-під варти за рішенням Спеціального суду. Верховний суд Непалу також ухвалив рішення на користь німецьких компаній, проте Спеціальний суд ще не виніс остаточного рішення у корупційній справі.

За контрактом Департамент паспортів має сплатити постачальнику кошти протягом 30 днів після отримання листа про введення системи в експлуатацію. Перший платіжний етап становить приблизно 300 млн рупій: 85% суми мають бути сплачені в іноземній валюті, ще 15% — у непальських рупіях. Посадовці також обговорюють можливість окремо перерахувати 45 млн рупій — місцеву валютну частину першого платежу.

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