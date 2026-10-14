Izraelski atak w mieście Gaza zabił jedną osobę — Al Jazeera

W mieście Gaza w Palestynie izraelski nalot na samochód w dzielnicy Tuffah, w północno-wschodniej części miasta, zabił jedną osobę i ranił kilka kolejnych. Jak podaje Al Jazeera, poinformowały o tym służby ratunkowe; atak przeprowadzono we wtorek.

W centralnej części Gazy, w az-Zawajdzie, zmarł czteroletni Osama Ahmed Abed wskutek obrażeń odniesionych podczas izraelskiego ataku trzy tygodnie wcześniej, podała palestyńska agencja Wafa. Według jej danych po śmierci chłopca liczba Palestyńczyków zabitych w Gazie od 7 października 2023 roku przekroczyła 74 382.

Ograniczenia dostępu w Gazie

Agencja obrony cywilnej Gazy poinformowała o wielokrotnym przymusowym przemieszczaniu ludzi w pobliżu tak zwanej Żółtej Linii — granicy, do której wycofały się izraelskie wojska zgodnie z zawieszeniem broni zawartym w październiku 2025 roku. Według oświadczenia agencji masowe eksplozje i masowy ostrzał uszkodziły setki namiotów osób przesiedlonych oraz domy osłabione wcześniejszymi atakami.

Według map Al Jazeery prawie dwie trzecie terytorium Gazy znajduje się pod izraelską kontrolą wojskową lub podlega ograniczeniom dostępu. Medium zaznacza, że od początku zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęło co najmniej 1 400 Palestyńczyków, a ponad 80% budynków w Gazie zostało zniszczonych lub uszkodzonych.

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Rajdy na Zachodnim Brzegu

Na okupowanym Zachodnim Brzegu podczas izraelskich rajdów w Ramallah i Al-Birze dziecko zostało ranne od ostrej amunicji, a kilku innych Palestyńczyków doznało duszności od gazu łzawiącego, podało palestyńskie Ministerstwo Zdrowia.

Według Wafa korespondent Palestine TV Chalid Mattawa został ranny w rękę od granatu hukowego, a korespondent Sky News Arabia Firas Lutfi — w nogę od odłamków. Izraelskie siły przeprowadziły także rajdy w biurach kilku palestyńskich organizacji pozarządowych oraz na dziedzińcu Palestyńskiego Kompleksu Medycznego.

Premier Izraela Binjamin Netanjahu powiedział w nagraniu w serwisie X, że Izrael przygotowuje się na scenariusz, w którym siły Autonomii Palestyńskiej mogą „skierować broń przeciwko Izraelowi na Zachodnim Brzegu”. Powiedział także, że „na zachód od rzeki Jordan nie będzie arabskiej armii”, i dodał, że Izrael rozszerzy kontrolę na całe to terytorium.

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