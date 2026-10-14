Ізраїльський удар у місті Газа забрав життя однієї людини — Al Jazeera

У місті Газа в Палестині ізраїльський авіаудар по автомобілю в районі Туффах на північному сході міста забрав життя однієї людини та поранив ще кількох. За даними Al Jazeera, про це повідомили екстрені служби; удару завдали у вівторок.

У центральній частині Гази, в аз-Завайді, від поранень, яких зазнав унаслідок ізраїльської атаки трьома тижнями раніше, помер чотирирічний Осама Ахмед Абед, повідомило палестинське агентство Wafa. За його даними, після смерті хлопчика кількість палестинців, загиблих у Газі від 7 жовтня 2023 року, перевищила 74 382.

Обмеження доступу в Газі

Агентство цивільної оборони Гази заявило про неодноразове примусове переміщення людей поблизу так званої Жовтої лінії — межі, до якої ізраїльські війська відійшли відповідно до перемир’я, укладеного в жовтні 2025 року. За заявою відомства, масштабні вибухи та невибіркова стрілянина пошкодили сотні наметів переміщених осіб і будинки, ослаблені попередніми ударами.

За картами Al Jazeera, майже дві третини території Гази перебувають під військовим контролем Ізраїлю або підлягають обмеженням доступу. Видання зазначає, що після початку перемир’я в ізраїльських атаках загинули щонайменше 1 400 палестинців, а понад 80% будівель у Газі були зруйновані або пошкоджені.

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Рейди на Західному березі

На окупованому Західному березі Йордану під час ізраїльських рейдів у Рамаллі та Ель-Бірі дитина дістала поранення бойовими набоями, ще кілька палестинців задихалися від сльозогінного газу, заявило палестинське Міністерство охорони здоров’я.

За даними Wafa, кореспондент Palestine TV Халед Маттава був поранений у руку шумовою гранатою, а кореспондент Sky News Arabia Фірас Лутфі — у ногу уламками. Ізраїльські сили також провели рейди в офісах кількох палестинських неурядових організацій та у дворі Палестинського медичного комплексу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у відео в X, що Ізраїль готується до сценарію, за якого сили Палестинської адміністрації можуть «спрямувати зброю проти Ізраїлю на Західному березі». Він також сказав, що «на захід від річки Йордан не буде арабської армії», та додав, що Ізраїль поширить контроль на всю цю територію.

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