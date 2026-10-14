В городе Газа в Палестине израильский авиаудар по автомобилю в районе Туффах на северо-востоке города убил одного человека и ранил еще нескольких. По данным Al Jazeera, об этом сообщили экстренные службы; удар был нанесен во вторник.

В центральной части Газы, в аз-Завайде, от ранений, полученных в результате израильской атаки тремя неделями ранее, умер четырехлетний Осама Ахмед Абед, сообщило палестинское агентство Wafa. По его данным, после смерти мальчика число палестинцев, погибших в Газе с 7 октября 2023 года, превысило 74 382.

Ограничения доступа в Газе

Агентство гражданской обороны Газы заявило о неоднократном принудительном перемещении людей вблизи так называемой Желтой линии — границы, до которой израильские войска отошли в соответствии с перемирием, заключенным в октябре 2025 года. Согласно заявлению ведомства, масштабные взрывы и беспорядочная стрельба повредили сотни палаток перемещенных лиц и дома, ослабленные предыдущими ударами.

Согласно картам Al Jazeera, почти две трети территории Газы находятся под военным контролем Израиля или подпадают под ограничения доступа. Издание отмечает, что после начала перемирия в результате израильских атак погибли не менее 1 400 палестинцев, а более 80% зданий в Газе были разрушены или повреждены.

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Рейды на Западном берегу

На оккупированном Западном берегу во время израильских рейдов в Рамалле и Эль-Бире ребенок получил ранение боевыми патронами, еще несколько палестинцев задыхались от слезоточивого газа, заявило палестинское Министерство здравоохранения.

По данным Wafa, корреспондент Palestine TV Халед Маттава был ранен в руку светошумовой гранатой, а корреспондент Sky News Arabia Фирас Лутфи — в ногу осколками. Израильские силы также провели рейды в офисах нескольких палестинских неправительственных организаций и во дворе Палестинского медицинского комплекса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в видео в X, что Израиль готовится к сценарию, при котором силы Палестинской администрации могут «направить оружие против Израиля на Западном берегу». Он также сказал, что «к западу от реки Иордан не будет арабской армии», и добавил, что Израиль распространит контроль на всю эту территорию.

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