以色列袭击加沙城致一人死亡——半岛电视台

在巴勒斯坦加沙城，以色列对该市东北部图法赫地区一辆汽车发动的空袭造成一人死亡、另有数人受伤。据半岛电视台报道，紧急服务部门通报了这一消息；袭击发生在周二。

巴勒斯坦通讯社瓦法社报道，在加沙中部的扎瓦伊达，4岁的奥萨马·艾哈迈德·阿贝德因三周前以色列袭击中所受伤势死亡。根据该通讯社的数据，这名男孩死亡后，自2023年10月7日以来在加沙死亡的巴勒斯坦人人数已超过74,382人。

加沙的出入限制

加沙民防机构表示，在所谓的“黄线”附近，人们多次被迫迁移。“黄线”是根据2025年10月达成的停火协议，以色列军队撤退至的界线。该机构在声明中称，大规模爆炸和无差别射击损坏了数百顶流离失所者的帐篷，以及因先前袭击而受损的房屋。

根据半岛电视台的地图，加沙近三分之二的领土处于以色列军事控制之下，或受到出入限制。该媒体指出，自停火开始以来，至少有1,400名巴勒斯坦人在以色列袭击中死亡，加沙超过80%的建筑物被摧毁或损坏。

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约旦河西岸的突袭

巴勒斯坦卫生部表示，在被占领的约旦河西岸，以色列在拉马拉和比拉的突袭中，一名儿童被实弹击伤，另有数名巴勒斯坦人因催泪瓦斯而窒息。

据瓦法社报道，巴勒斯坦电视台记者哈立德·马塔瓦被震爆弹击中手臂受伤，天空新闻阿拉伯语频道记者菲拉斯·卢特菲腿部被弹片击伤。以色列军队还突袭了数个巴勒斯坦非政府组织的办公室以及巴勒斯坦医疗综合体的庭院。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在X发布的视频中表示，以色列正为巴勒斯坦民族权力机构的部队可能“在约旦河西岸将武器指向以色列”的情景做准备。他还称，“约旦河以西不会有阿拉伯军队”，并补充说以色列将把控制范围扩大到整个这片领土。

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