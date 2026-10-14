Firma BHP przedstawiła związkowi przełożonych i personelu nr 2 w chilijskiej kopalni miedzi Escondida ostateczną ofertę w wysokości 28 mln chilijskich pesos, czyli około 28,7 tys. dolarów, na pracownika. Kwota obejmuje premie i preferencyjną pożyczkę. Termin obowiązywania oferty przypada na wtorek, 13 października, informuje The Rio Times.

Warunki oferty BHP

Według chilijskich mediów Diario Financiero i Emol, 25 mln pesos z proponowanej kwoty stanowią premie, a kolejne 3 mln pesos to preferencyjna pożyczka. Związek uznaje za faktyczną wypłatę jedynie część premiową, ponieważ pracownicy będą musieli zwrócić pożyczkę.

Oferta przewiduje także nową premię świąteczną w wysokości 1,5 mln pesos, miesięczną rekompensatę kosztów dojazdu w wysokości 350 tys. pesos dla pracowników mieszkających poza Antofagastą oraz zwrot wydatków na edukację w wysokości 25 UF, chilijskich indeksowanych jednostek rozliczeniowych.

BHP, która zarządza Escondidą wspólnie z Rio Tinto, odrzuciła również propozycję wprowadzenia grafiku pracy 14 dni pracy na 14 dni wolnego oraz zachęt za opanowanie kilku specjalności. Firma oświadczyła, że jej ostateczna oferta poprawia wynagrodzenia, premie i świadczenia socjalne.

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Głosowanie w sprawie strajku i mediacja

Związkowi przewodzi Alexis Barrera, a jego członkami jest około 1 020 osób. Pod koniec września około 95% jego członków poparło strajk. Następnie BHP zwróciła się do chilijskiej Dyrekcji Pracy o mediację, co odroczyło możliwy strajk na czas negocjacji.

Barrera powiedział Emol, że związek domaga się warunków, które mają już inne zrzeszenia pracowników Escondidy, w tym miesięcznej premii produkcyjnej. Związek żąda również podwyżek płac i zmian w systemie oceny pracy personelu.

Emol informował, że bez porozumienia strajk może rozpocząć się wraz z pierwszą zmianą w środę, jednak żadna ze stron nie potwierdziła tego publicznie. Strony mogą za obopólną zgodą przedłużyć mediację, co opóźniłoby wstrzymanie pracy. Escondida jest określana jako największa kopalnia miedzi na świecie i największa pojedyncza kopalnia w Chile.

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