必和必拓（BHP）向智利埃斯孔迪达（Escondida）铜矿的第2号主管和员工工会提出最终方案，每名员工可获得2800万智利比索，约合2.87万美元。该金额包括奖金和优惠贷款。该方案的有效期截至10月13日星期二，The Rio Times报道。

必和必拓方案的条件

据智利媒体Diario Financiero和Emol报道，所提金额中的2500万比索为奖金，另有300万比索为优惠贷款。工会认为，只有奖金部分才是实际支付，因为员工必须偿还贷款。

该方案还包括一项150万比索的新节日奖金；为居住在安托法加斯塔以外的员工提供每月35万比索的通勤补贴；以及价值25 UF的教育费用报销。UF是智利的指数化计价单位。

与力拓（Rio Tinto）共同运营埃斯孔迪达的必和必拓还拒绝了实行工作14天、休息14天的排班方案，以及为掌握多项专业技能提供激励的提议。该公司表示，其最终方案改善了工资、奖金和社会福利。

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罢工投票和调解

该工会由亚历克西斯·巴雷拉（Alexis Barrera）领导，约有1020名成员。9月底，约95%的成员支持罢工。此后，必和必拓请求智利劳工局进行调解，这在谈判期间推迟了可能发生的罢工。

巴雷拉对Emol表示，工会正在争取埃斯孔迪达其他员工组织已经享有的条件，包括每月生产奖金。工会还要求提高工资，并改变员工工作评估制度。

Emol报道称，如果无法达成协议，罢工可能从周三的第一班开始，但双方均未公开证实这一点。双方可经共同同意延长调解，这将推迟停工。埃斯孔迪达被称为世界最大的铜矿，也是智利最大的单体矿山。

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