Компания BHP представила профсоюзу руководителей и персонала №2 на медном руднике Escondida в Чили окончательное предложение в размере 28 млн чилийских песо, или около 28,7 тыс. долларов, на одного работника. В эту сумму входят бонусы и льготный заем. Срок действия предложения приходится на вторник, 13 октября, сообщает The Rio Times.

Условия предложения BHP

По данным чилийских изданий Diario Financiero и Emol, 25 млн песо из предложенной суммы составляют бонусы, а еще 3 млн песо — льготный заем. Профсоюз считает фактической выплатой только бонусную часть, поскольку работникам придется возвращать заем.

Предложение также предусматривает новый праздничный бонус в размере 1,5 млн песо, ежемесячную компенсацию проезда в размере 350 тыс. песо для работников, живущих за пределами Антофагасты, и возмещение расходов на образование в объеме 25 UF — чилийских индексируемых расчетных единиц.

BHP, которая управляет Escondida вместе с Rio Tinto, также отказалась от предложения ввести график работы 14 дней через 14 и стимулы за освоение нескольких специальностей. Компания заявила, что ее окончательное предложение улучшает оплату труда, бонусы и социальные выплаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Голосование за забастовку и медиация

Профсоюз возглавляет Алексис Баррера, в его состав входят около 1 020 человек. В конце сентября примерно 95% его членов поддержали забастовку. После этого BHP обратилась в трудовую дирекцию Чили с просьбой о медиации, что отложило возможную забастовку на время переговоров.

Баррера заявил Emol, что профсоюз добивается условий, которые уже имеют другие объединения работников Escondida, в частности ежемесячного производственного бонуса. Также профсоюз требует повышения зарплат и изменений в системе оценки работы персонала.

Emol сообщало, что без договоренности забастовка может начаться с первой смены в среду, однако ни одна из сторон публично этого не подтвердила. Стороны могут по взаимному согласию продлить медиацию, что отсрочит остановку работы. Escondida называют крупнейшим в мире медным рудником и крупнейшим отдельным рудником Чили.

Читай нас в