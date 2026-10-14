Włoskie Siły Powietrzne zamówiły sześć uzbrojonych bezzałogowców Astore Levante od LBA Systems, wspólnego przedsięwzięcia włoskiego Leonardo i tureckiego Baykara. Jest to pierwsze potwierdzone zamówienie wojskowe na ten typ dronów dla partnerstwa obu firm, informuje AeroTime.

Szef sztabu Włoskich Sił Powietrznych, generał Antonio Conserva, potwierdził zakup 12 października 2026 roku, jak pisze włoskie wydawnictwo obronne Rivista Italiana Difesa. Kontrakt przewiduje trzy systemy po dwa aparaty latające w każdym. Jedna naziemna stacja kontroli będzie mogła obsługiwać dwa drony. Wartości umowy nie ujawniono, jednak w przyszłości możliwe są dodatkowe zamówienia.

Zastępstwo dla Predatora

Astore Levante mają wypełnić lukę powstałą po wycofaniu z eksploatacji włoskiej floty MQ-1 Predator. Bezzałogowce mają być wykorzystywane do wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR), uzbrojonego wsparcia w pobliżu linii frontu oraz szkolenia załóg. Certyfikacja systemów jest oczekiwana pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

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Platforma Baykara i systemy Leonardo

LBA Systems zostało założone przez Leonardo i Baykara na równych zasadach w czerwcu 2025 roku. W lipcu 2026 roku przedsiębiorstwo zaprezentowało Astore Levante na pokazach lotniczych w Farnborough. Nowy bezzałogowiec łączy płatowiec pokładowego Bayraktara TB3 produkcji Baykara z sensorami, systemami misyjnymi i wyposażeniem naziemnym Leonardo.

W lipcu 2026 roku Leonardo poinformowało, że pierwsze Astore Levante są już produkowane we Włoszech, a dostawy są oczekiwane do końca roku. Włochy nie wybrały jeszcze uzbrojenia dla nowych dronów: Antonio Conserva poinformował Defense News o rozmowach z europejskim producentem pocisków MBDA oraz mniejszymi włoskimi firmami zbrojeniowymi.

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