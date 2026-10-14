Военно-воздушные силы Италии заказали шесть вооруженных беспилотников Astore Levante у компании LBA Systems — совместного предприятия итальянской Leonardo и турецкой Baykar. Это первый подтвержденный военный заказ на этот тип дронов для партнерства двух компаний, сообщает AeroTime.

Начальник штаба ВВС Италии генерал Антонио Консерва подтвердил закупку 12 октября 2026 года, пишет итальянское оборонное издание Rivista Italiana Difesa. Контракт предусматривает три системы по два летательных аппарата в каждой. Одна наземная станция управления сможет работать с двумя дронами. Стоимость сделки не раскрывается, однако в будущем возможны дополнительные заказы.

Замена для Predator

Astore Levante должны заполнить пробел, возникший после вывода из эксплуатации итальянского флота MQ-1 Predator. Беспилотники планируют использовать для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), вооруженной поддержки вблизи линии фронта и подготовки экипажей. Сертификация систем ожидается в конце 2026 года или в начале 2027 года.

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Платформа Baykar и системы Leonardo

LBA Systems была основана Leonardo и Baykar на паритетных началах в июне 2025 года. В июле 2026 года предприятие представило Astore Levante на авиасалоне в Фарнборо. Новый беспилотник сочетает планер палубного Bayraktar TB3 производства Baykar с сенсорами, системами выполнения задач и наземным оборудованием Leonardo.

В июле 2026 года Leonardo сообщила, что первые Astore Levante уже производятся в Италии, а поставки ожидаются до конца года. Италия еще не выбрала вооружение для новых дронов: Антонио Консерва сообщил Defense News о переговорах с европейским производителем ракет MBDA и меньшими итальянскими оборонными компаниями.

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