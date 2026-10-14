意大利空军向LBA Systems订购了六架武装Astore Levante无人机。LBA Systems是意大利莱昂纳多公司与土耳其Baykar的合资企业。据AeroTime报道，这是两家公司合作关系中首个获得确认的此类无人机军事订单。

意大利空军参谋长安东尼奥·孔塞尔瓦将军于2026年10月12日确认了这项采购，意大利防务刊物《Rivista Italiana Difesa》称。合同规定采购三套系统，每套包含两架飞行器。一个地面控制站将能够操作两架无人机。交易金额尚未披露，但未来可能追加订单。

Predator的替代者

Astore Levante将填补意大利MQ-1 Predator机队退役后出现的空白。这些无人机计划用于情报、监视和侦察（ISR）、前线附近的武装支援以及机组人员培训。该系统预计将在2026年底或2027年初获得认证。

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Baykar平台与莱昂纳多系统

LBA Systems由莱昂纳多和Baykar于2025年6月以对等方式成立。2026年7月，该企业在范堡罗航展上展示了Astore Levante。这款新无人机将Baykar生产的舰载Bayraktar TB3机体与莱昂纳多的传感器、任务系统及地面设备相结合。

莱昂纳多于2026年7月表示，首批Astore Levante已在意大利生产，预计将在年底前交付。意大利尚未为新无人机选择武器：安东尼奥·孔塞尔瓦向Defense News表示，正与欧洲导弹制造商MBDA及较小的意大利防务公司进行谈判。

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