据RMF24报道，并援引公开的录音和通话文字记录，在田纳西州纳什维尔的Riverbend Maximum Security Institution监狱，对死刑犯克里斯蒂·派克的行刑失败后，大约在首次拨打911半小时后才派出救护车。

注射药物后的来电

9月30日晚间，派克被注射了10克戊巴比妥，这种药物用于执行死刑。当地时间20时40分，一名监狱工作人员告知Metro Nashville调度中心，该囚犯没有死亡，需要救护车。据他所述，当时程序已进行了约一小时。

调度员试图获取用于确认报警真实性的代码，但来电者无法提供。约21时，中心一名工作人员联系田纳西州惩教部门中央办公室，以核实这一消息。该部门表示，没有人从其机构打过电话。

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医护人员进入监狱遇阻

21时08分，派克的律师凯莉·格利森致电调度中心。她表示，她的当事人还活着、仍在呼吸，并需要紧急救助。律师称，派克当时失去意识且呼吸困难。

另一项障碍是进入监狱区域的程序：医护人员必须有州警察在场才能进入。21时11分，一名紧急服务人员联系Tennessee Highway Patrol调度中心，请求向该设施派遣巡逻人员。

派克最终被送往医院并使用呼吸机。她的律师表示，她近一周后才恢复意识，随后被送回监狱。事件发生后，田纳西州州长比尔·李暂时暂停该州所有已计划的死刑执行，惩教部门专员弗兰克·斯特拉达辞职。前联邦检察官埃德·斯坦顿将对相关程序进行独立审计。

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