在达赛节庆季来临前，尼泊尔的基本食品价格大幅上涨。尼泊尔中央银行尼泊尔国家银行的消费者价格指数显示，8月中旬食品和非酒精饮料类别的年度通胀率为6.77%，《加德满都邮报》报道。

食用油和水果价格涨幅最大

根据央行数据，酥油和食用油价格同比上涨15.62%，水果价格上涨15.39%。肉类和鱼类的通胀率为8.65%，蔬菜为6.90%。糖及糖制品价格上涨4.61%，香料上涨4.80%，谷物及谷物制品上涨3.08%。

对商店价格的核查显示，羊肉目前每公斤售价为1600至1700尼泊尔卢比，而一年前为1300至1400卢比。鸡肉价格从每公斤370至400卢比上涨至约450卢比。一盒30枚鸡蛋的售价为650至700卢比，而去年约为500卢比。

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交通和商品价格也在上涨

25公斤装Jeera Masino大米的价格从2100至2200卢比上涨至2500至2600卢比。每升芥末油价格为460卢比，而一年前为410卢比；葵花籽油为305卢比，而一年前为245卢比。糖的价格上涨至每公斤130至140卢比，但部分大型零售连锁店以110卢比出售。

同期，非食品商品和服务的通胀率为5.52%。交通成本上涨13.17%，服装和鞋类上涨5.52%，住房和公用事业上涨4.45%。据销售商和消费者称，2月中东冲突升级后燃料成本上升、供应链薄弱、大量中间商以及消费者保护法执行不足，也影响了价格。

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