W Nepalu, przed sezonem świątecznym Daszain, znacznie zdrożały podstawowe produkty spożywcze. Roczna inflacja w kategorii żywności i napojów bezalkoholowych wyniosła w połowie sierpnia 6,77%, podaje Kathmandu Post, powołując się na indeks cen konsumpcyjnych banku centralnego Nepal Rastra Bank.

Najbardziej zdrożały oleje i owoce

Według danych banku centralnego masło klarowane i oleje zdrożały w ciągu roku o 15,62%, a owoce — o 15,39%. Inflacja cen mięsa i ryb wyniosła 8,65%, a warzyw — 6,90%. Cukier i wyroby z niego zdrożały o 4,61%, przyprawy — o 4,80%, a zboża i produkty zbożowe — o 3,08%.

Kontrola cen w sklepach wykazała, że kilogram baraniny kosztuje obecnie 1600–1700 rupii nepalskich, wobec 1300–1400 rupii rok wcześniej. Kurczak zdrożał do około 450 rupii za kilogram z 370–400 rupii. Taca 30 jaj sprzedawana jest za 650–700 rupii, podczas gdy w ubiegłym roku kosztowała około 500 rupii.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drożeją także transport i towary

25-kilogramowy worek ryżu Jeera Masino zdrożał do 2500–2600 rupii z 2100–2200 rupii. Litr oleju musztardowego kosztuje 460 rupii wobec 410 rok wcześniej, a słonecznikowego — 305 rupii wobec 245. Cukier zdrożał do 130–140 rupii za kilogram, choć niektóre duże sieci handlowe sprzedają go za 110 rupii.

Inflacja towarów i usług nieżywnościowych w tym samym okresie wyniosła 5,52%. Koszty transportu wzrosły o 13,17%, odzież i obuwie — o 5,52%, a mieszkania i usługi komunalne — o 4,45%. Według sprzedawców i konsumentów na ceny wpłynęły również wyższe koszty paliwa po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie w lutym, słabe łańcuchy dostaw, duża liczba pośredników oraz niewystarczające egzekwowanie prawa o ochronie konsumentów.

Czytaj nas na