В Непале в преддверии праздничного сезона Дашаин существенно подорожали базовые продукты питания. Годовая инфляция в категории продуктов питания и безалкогольных напитков в середине августа составила 6,77%, сообщает Kathmandu Post со ссылкой на индекс потребительских цен центрального банка Nepal Rastra Bank.

Больше всего выросли цены на масло и фрукты

По данным центробанка, топлёное масло и масла за год подорожали на 15,62%, а фрукты — на 15,39%. Инфляция на мясо и рыбу составила 8,65%, на овощи — 6,90%. Сахар и изделия из него подорожали на 4,61%, специи — на 4,80%, зерновые и продукты из них — на 3,08%.

Проверка цен в магазинах показала, что килограмм баранины теперь стоит 1600–1700 непальских рупий против 1300–1400 рупий годом ранее. Курятина подорожала примерно до 450 рупий за килограмм с 370–400 рупий. Упаковка из 30 яиц продаётся за 650–700 рупий, тогда как в прошлом году она стоила около 500 рупий.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дорожают также транспорт и товары

25-килограммовый мешок риса Jeera Masino вырос в цене до 2500–2600 рупий с 2100–2200 рупий. Литр горчичного масла стоит 460 рупий против 410 годом ранее, а подсолнечного — 305 рупий против 245. Сахар подорожал до 130–140 рупий за килограмм, хотя отдельные крупные торговые сети продают его за 110 рупий.

Инфляция на непродовольственные товары и услуги за тот же период составила 5,52%. Транспортные расходы выросли на 13,17%, одежда и обувь — на 5,52%, жильё и коммунальные услуги — на 4,45%. По словам продавцов и потребителей, на цены также повлияли рост стоимости топлива после эскалации конфликта на Ближнем Востоке в феврале, слабые цепочки поставок, большое количество посредников и недостаточное исполнение закона о защите прав потребителей.

Читай нас в