У Непалі продовольча інфляція сягнула 6,77% перед Дашаїном — Kathmandu Post

У Непалі напередодні святкового сезону Дашаїн суттєво подорожчали базові продукти харчування. Річна інфляція у категорії продуктів і безалкогольних напоїв у середині серпня становила 6,77%, повідомляє Kathmandu Post з посиланням на індекс споживчих цін центрального банку Nepal Rastra Bank.

Найбільше зросли ціни на олію та фрукти

За даними центробанку, топлене масло та олія за рік подорожчали на 15,62%, а фрукти — на 15,39%. Інфляція на м’ясо й рибу становила 8,65%, на овочі — 6,90%. Цукор і вироби з нього стали дорожчими на 4,61%, спеції — на 4,80%, зернові та продукти з них — на 3,08%.

Перевірка цін у крамницях показала, що кілограм баранини тепер коштує 1600–1700 непальських рупій проти 1300–1400 рупій роком раніше. Курятина подорожчала приблизно до 450 рупій за кілограм із 370–400 рупій. Ящик із 30 яєць продають за 650–700 рупій, тоді як торік він коштував близько 500 рупій.

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Дорожчають також транспорт і товари

25-кілограмовий мішок рису Jeera Masino зріс у ціні до 2500–2600 рупій із 2100–2200 рупій. Літр гірчичної олії коштує 460 рупій проти 410 роком раніше, а соняшникової — 305 рупій проти 245. Цукор подорожчав до 130–140 рупій за кілограм, хоча окремі великі торговельні мережі продають його за 110 рупій.

Інфляція на непродовольчі товари та послуги за той самий період склала 5,52%. Транспортні витрати зросли на 13,17%, одяг і взуття — на 5,52%, житло та комунальні послуги — на 4,45%. За словами продавців і споживачів, на ціни також вплинули зростання вартості пального після ескалації конфлікту на Близькому Сході в лютому, слабкі ланцюги постачання, велика кількість посередників і недостатнє виконання закону про захист прав споживачів.

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