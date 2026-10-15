欧洲边境和海岸警卫局Frontex的总部位于波兰华沙。该机构已暂停接受新的申请，不再为那些在被拒绝留在欧盟后返回原籍国的人员提供重新融入支持。原因是该计划2026年的预算提前耗尽，Politico报道。

10月2日停止接受新申请

据该媒体报道，Frontex于10月2日暂停处理新的申请，认为支出已达到无法再保证获得全额资金覆盖的水平。该计划自2022年起实施，为返回原籍国后的人员提供财政援助、医疗支持、职业培训和咨询服务。

Frontex发言人克里斯·博罗夫斯基证实，该机构已停止接收新的案例进入该计划。不过，这不影响已经被纳入该计划的人员。该机构还将继续向欧盟国家提供其他类型的人员返回协助，包括业务和技术支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

案例数量超出预期

Frontex平均每月接收2368个新案例。9月的案例数量比该机构的目标指标高63%，而在2026年上半年，案例数量比上一年同期高约75%。

Frontex已向欧盟委员会申请额外资金，但在没有新资金的情况下无法恢复该计划。根据Politico查阅的信件往来，该机构正等待有关2027年欧盟预算以及将于2028年开始的下一轮多年期财政框架的明确信息。

暂停该计划之际，欧盟正计划加强对被拒绝在欧盟集团停留权利人员的返回政策，同时Frontex在返回和重新融入问题上的授权也可能扩大。欧盟委员会还计划提议增强该机构监控欧盟外部边界以及在紧急情况下快速部署力量的能力。

关注我们在