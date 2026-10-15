В Варшаве, Польша, расположена штаб-квартира Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, которое приостановило прием новых заявок на поддержку реинтеграции людей, возвращенных в страны происхождения после отказа в праве оставаться в ЕС. Причиной стало досрочное исчерпание бюджета программы на 2026 год, сообщает Politico.

Новые заявки остановили 2 октября

По данным издания, 2 октября Frontex приостановил рассмотрение новых обращений, оценив, что расходы достигли уровня, который больше не гарантирует полного финансового покрытия. Программа действует с 2022 года и предусматривает финансовую помощь, медицинскую поддержку, профессиональное обучение и консультации для людей после возвращения в страны происхождения.

Представитель Frontex Крис Боровски подтвердил, что агентство прекратило принимать новые случаи в программу. В то же время это не касается людей, уже принятых в нее. Агентство также продолжит предоставлять странам ЕС другие виды помощи в возвращении людей, в частности операционную и техническую поддержку.

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Количество случаев превысило ожидания

В среднем Frontex принимал в работу 2368 новых случаев в месяц. В сентябре их количество было на 63% выше целевого показателя агентства, а в первой половине 2026 года — примерно на 75% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Frontex обратился к Европейской комиссии за дополнительными средствами, однако не может возобновить программу без нового финансирования. Согласно переписке, с которой ознакомилось Politico, агентство ожидает ясности относительно бюджета ЕС на 2027 год и следующей многолетней финансовой рамки, которая начнется в 2028 году.

Приостановка программы происходит на фоне намерений ЕС усилить политику возвращения людей, которым отказали в праве на пребывание в блоке, и возможного расширения мандата Frontex в вопросах возвращения и реинтеграции. Еврокомиссия также планирует предложить усиление возможностей агентства по контролю внешних границ ЕС и быстрому развертыванию сил в чрезвычайных ситуациях.

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