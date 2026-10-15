W Warszawie w Polsce znajduje się siedziba Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex, która zawiesiła przyjmowanie nowych wniosków o wsparcie reintegracji osób powróconych do krajów pochodzenia po odmowie prawa do pozostania w UE. Powodem było przedwczesne wyczerpanie budżetu programu na 2026 rok, podaje Politico.

Nowe wnioski wstrzymano 2 października

Według wydania 2 października Frontex zawiesił rozpatrywanie nowych zgłoszeń, oceniając, że wydatki osiągnęły poziom, który nie gwarantuje już pełnego pokrycia finansowego. Program działa od 2022 roku i przewiduje pomoc finansową, wsparcie medyczne, szkolenia zawodowe oraz doradztwo dla osób po powrocie do krajów pochodzenia.

Rzecznik Frontexu Chris Borowski potwierdził, że agencja przestała przyjmować nowe sprawy do programu. Nie dotyczy to jednak osób, które zostały już do niego przyjęte. Agencja będzie również nadal udzielać państwom UE innych rodzajów pomocy w powrotach osób, w tym wsparcia operacyjnego i technicznego.

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Liczba spraw przekroczyła oczekiwania

Średnio Frontex przyjmował do realizacji 2368 nowych spraw miesięcznie. We wrześniu ich liczba była o 63% wyższa od docelowego wskaźnika agencji, a w pierwszej połowie 2026 roku — o około 75% wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Frontex zwrócił się do Komisji Europejskiej o dodatkowe środki, jednak nie może wznowić programu bez nowego finansowania. Zgodnie z korespondencją, z którą zapoznało się Politico, agencja oczekuje jasności w sprawie budżetu UE na 2027 rok oraz kolejnych wieloletnich ram finansowych, które rozpoczną się w 2028 roku.

Zawieszenie programu następuje w związku z zamiarami UE, by zaostrzyć politykę powrotów osób, którym odmówiono prawa pobytu w bloku, oraz możliwym rozszerzeniem mandatu Frontexu w kwestiach powrotów i reintegracji. Komisja Europejska planuje również zaproponować wzmocnienie zdolności agencji do kontrolowania zewnętrznych granic UE i szybkiego rozmieszczania sił w sytuacjach nadzwyczajnych.

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