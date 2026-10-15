古生物学家在中国东南部发现了一种小型侏罗纪鸟类Yuezhuornis yangyuanensis的遗骸，它可能是一种地栖捕食者且不会飞行。该化石动物于2024年在上侏罗统郑和化石群中被发现。它生活在约1.5亿至1.48亿年前，当时鸟类才刚开始出现在化石记录中，《生命科学》报道。研究结果发表在《自然》杂志上。

鸟类与恐龙特征的结合

对化石骨骼的分析表明，这种动物体重约0.8千克，大小约与乌鸦相当。中国科学院研究员王敏表示，它的前肢比后肢短约三分之一。这使Y. yangyuanensis区别于现代鸟类及许多其他侏罗纪近鸟类，后者较长的前肢与起飞时产生升力有关。

该物种结合了早期鸟类和包括伶盗龙在内的掠食性恐爪龙类恐龙的特征。第二趾可以过度伸展，并具有与一些恐龙相似的镰刀状爪。与此同时，其纤细的头骨骨骼和骨盆结构与早期鸟类的特征相似。

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适应奔跑与捕猎

间隔较大的牙齿、纤细的头骨组成部分以及可用于抓住猎物的弯曲爪子表明，它的食物可能包括肉类。将其四肢比例与377种现代鸟类进行比较后发现，它与地栖鸟类最为相似。王敏认为，Y. yangyuanensis是一种体型较小、身体比例类似雉鸡的捕食者，并且非常适应奔跑。

尽管可能无法飞行，研究人员仍将该物种置于演化树上比始祖鸟更接近现代鸟类的位置。始祖鸟被认为是最早的鸟类之一，并且可能能够飞行。古生物学家费尔南多·诺瓦斯在《自然》杂志的一篇配套文章中指出，这为与鸟类近缘的掠食性恐龙类群中飞行多次独立出现的证据提供了补充。

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