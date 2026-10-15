Paleontolodzy odkryli w południowo-wschodnich Chinach szczątki niewielkiego jurajskiego ptaka Yuezhuornis yangyuanensis, który prawdopodobnie był naziemnym drapieżnikiem i nie latał. Skamieniałe zwierzę znaleziono w 2024 roku w górnojurajskim zespole skamieniałości Zhenghe. Żyło ono około 150–148 mln lat temu, gdy ptaki dopiero zaczynały pojawiać się w zapisie kopalnym, informuje Live Science. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature.

Połączenie cech ptaków i dinozaurów

Analiza skamieniałego szkieletu wykazała, że zwierzę ważyło około 0,8 kg i było mniej więcej wielkości wrony. Według Mina Wanga, badacza z Chińskiej Akademii Nauk, jego kończyny przednie były około o jedną trzecią krótsze od tylnych. Odróżnia to Y. yangyuanensis od współczesnych ptaków i wielu innych jurajskich parawianów, u których dłuższe kończyny przednie wiążą się z wytwarzaniem siły nośnej podczas startu.

Gatunek łączył cechy wczesnych ptaków i drapieżnych dinozaurów deinonychozaurów, w tym welociraptora. Drugi palec stopy był hiperrozkładalny i miał sierpowaty pazur podobny do pazurów niektórych dinozaurów. Jednocześnie cienkie kości czaszki i budowa miednicy przypominały cechy wczesnych ptaków.

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Przystosowania do biegania i polowania

Rzadko rozmieszczone zęby, cienkie elementy czaszki oraz zakrzywione pazury, którymi zwierzę mogło przytrzymywać zdobycz, wskazują, że jego dieta prawdopodobnie obejmowała mięso. Porównanie proporcji kończyn z 377 współczesnymi gatunkami ptaków wykazało największe podobieństwo do ptaków naziemnych. Zdaniem Wanga Y. yangyuanensis był niewielkim drapieżnikiem o proporcjach podobnych do bażanta i był dobrze przystosowany do biegania.

Mimo prawdopodobnej niezdolności do lotu badacze umieścili ten gatunek na drzewie ewolucyjnym bliżej współczesnych ptaków niż Archaeopteryx, który jest uważany za jednego z najwcześniejszych ptaków i prawdopodobnie potrafił latać. Paleontolog Fernando Novas zaznaczył w towarzyszącym artykule w Nature, że uzupełnia to dowody na wielokrotne niezależne powstawanie lotu wśród blisko spokrewnionych z ptakami grup drapieżnych dinozaurów.

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