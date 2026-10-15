Палеонтологи обнаружили на юго-востоке Китая останки небольшой юрской птицы Yuezhuornis yangyuanensis, которая, вероятно, была наземным хищником и не летала. Ископаемое животное нашли в 2024 году в верхнеюрском комплексе окаменелостей Чжэнхэ. Оно жило примерно 150–148 млн лет назад, когда птицы только начали появляться в летописи окаменелостей, сообщает Live Science. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature.

Сочетание птичьих и динозавровых черт

Анализ ископаемого скелета показал, что животное весило около 0,8 кг и было примерно размером с ворону. По словам исследователя Китайской академии наук Мина Вана, его передние конечности были приблизительно на треть короче задних. Это отличает Y. yangyuanensis от современных птиц и многих других юрских паравиан, у которых более длинные передние конечности связаны с созданием подъемной силы при взлете.

Вид сочетал черты ранних птиц и хищных динозавров-дейнонихозавров, в частности велоцираптора. Второй палец стопы был гиперразгибаемым и имел серповидный коготь, подобный тем, что есть у некоторых динозавров. В то же время тонкие кости черепа и строение таза были похожи на черты ранних птиц.

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Приспособления к бегу и охоте

Редко расположенные зубы, тонкие элементы черепа и изогнутые когти, которыми животное могло удерживать добычу, указывают, что его рацион, вероятно, включал мясо. Сравнение пропорций конечностей с 377 современными видами птиц показало наибольшее сходство с наземными птицами. По мнению Вана, Y. yangyuanensis был небольшим хищником с пропорциями, похожими на фазаньи, и был хорошо приспособлен к бегу.

Несмотря на вероятную неспособность к полету, исследователи разместили этот вид на эволюционном дереве ближе к современным птицам, чем Archaeopteryx, которого считают одной из самых ранних птиц и который, вероятно, мог летать. Палеонтолог Фернандо Новас отметил в сопроводительной статье в журнале Nature, что это дополняет свидетельства неоднократного независимого возникновения полета среди близких к птицам групп хищных динозавров.

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