Lufthansa попросила пилотов, выполняющих рейсы во Франкфурт-на-Майне в Германии, заправлять самолёты дополнительным авиатопливом в других аэропортах. Так компания реагирует на ограничения поставок топлива в крупнейший авиационный узел страны.

Заправка до прибытия

Как сообщает TimesLIVE, немецкое издание Bild со ссылкой на внутренние инструкции для пилотов Lufthansa написало о применении практики tankering. Она предусматривает загрузку большего объёма топлива, чем необходимо для самого перелёта, чтобы после прибытия во Франкфурт самолёту требовалась меньшая заправка или он мог не заправляться там вообще.

По данным Bild, дополнительный запас для самолётов семейства Airbus A320 ограничили восемью тоннами, чтобы воздушные суда можно было буксировать на земле. Правила прежде всего касаются ближнемагистральных рейсов, однако всё чаще их применяют и к некоторым дальнемагистральным перевозкам.

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Причины ограничений

Сокращение поставок связывают с несколькими месяцами низкого уровня воды в Рейне, что осложнило доставку топлива баржами. Дополнительным фактором стало снижение пропускной способности трубопровода, по которому авиатопливо поступает в аэропорт, из-за планового технического обслуживания.

Lufthansa заявила Bild, что приняла предупредительные меры, в частности организовала дополнительную заправку перед рейсами во Франкфурт, чтобы сохранить надёжность полётов. Авиакомпания пока не ожидает отмены рейсов. Оператор аэропорта Fraport сообщил, что трубопровод проходит плановое обслуживание, однако это не влияет на работу аэропорта.

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