汉莎航空要求执飞德国美因河畔法兰克福航班的飞行员，在其他机场为飞机加注额外的航空燃油。该公司此举是为了应对向该国最大航空枢纽供应燃油的限制。

抵达前加油

据TimesLIVE报道，德国媒体Bild援引汉莎航空飞行员的内部指示称，公司正在采用“燃油携带”做法。这一做法意味着装载超过飞行本身所需的燃油，以便飞机抵达法兰克福后所需加油量更少，或完全无需在那里加油。

据Bild报道，空客A320系列飞机的额外燃油储备被限制为8吨，以便飞机能够在地面被牵引。这些规定主要适用于短途航班，但也越来越多地用于部分长途运输。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

限制原因

供应减少与莱茵河数月水位偏低有关，这使得通过驳船运送燃油变得困难。另一个因素是，由于计划中的技术维护，向机场输送航空燃油的管道输送能力下降。

汉莎航空向Bild表示，公司已采取预防措施，包括在飞往法兰克福的航班起飞前安排额外加油，以保持航班可靠性。该航空公司目前预计不会取消航班。机场运营商Fraport表示，该管道正在进行计划维护，但这不会影响机场运营。

关注我们在