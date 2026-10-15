Lufthansa poprosiła pilotów wykonujących loty do Frankfurtu nad Menem w Niemczech o tankowanie samolotów dodatkowym paliwem lotniczym na innych lotniskach. Firma reaguje w ten sposób na ograniczenia dostaw paliwa do największego węzła lotniczego w kraju.

Tankowanie przed przylotem

Jak informuje TimesLIVE, niemiecki dziennik Bild, powołując się na wewnętrzne instrukcje dla pilotów Lufthansy, napisał o stosowaniu praktyki tankeringu. Polega ona na załadowaniu większej ilości paliwa, niż jest potrzebne na sam lot, aby po przylocie do Frankfurtu samolot wymagał mniejszego tankowania lub w ogóle nie musiał być tam tankowany.

Według Bilda dodatkowy zapas dla samolotów z rodziny Airbus A320 ograniczono do ośmiu ton, aby statki powietrzne można było holować po ziemi. Zasady dotyczą przede wszystkim lotów krótkodystansowych, jednak coraz częściej stosuje się je również do niektórych połączeń długodystansowych.

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Przyczyny ograniczeń

Ograniczenie dostaw wiąże się z kilkoma miesiącami niskiego poziomu wody w Renie, co utrudniło dostarczanie paliwa barkami. Dodatkowym czynnikiem było zmniejszenie przepustowości rurociągu, którym paliwo lotnicze trafia na lotnisko, z powodu planowanych prac technicznych.

Lufthansa oświadczyła Bildowi, że podjęła środki zapobiegawcze, w tym zorganizowała dodatkowe tankowanie przed lotami do Frankfurtu, aby utrzymać niezawodność lotów. Linia lotnicza obecnie nie spodziewa się odwołania lotów. Operator lotniska Fraport poinformował, że rurociąg przechodzi planowaną konserwację, lecz nie wpływa to na działanie lotniska.

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