Министерство культуры Эстонии отказалось от запланированного сокращения государственного финансирования публичных библиотек в 2027 году. Об этом министр культуры Хейди Пурга сообщила в эфире Kuku Radio, сообщает ERR News.

Финансирование сохранят

По словам Пурги, решение стало результатом переговоров между министерством и библиотеками. Она отметила, что публичные библиотеки являются важной культурной и общественной сетью в Эстонии.

Министерство нашло средства, чтобы сохранить субсидию на нынешнем уровне в следующем году. Пурга также заявила, что для этого не придется уменьшать операционные субсидии для других получателей финансирования.

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Поддержка библиотечных услуг

Помимо субсидий на приобретение библиотечных материалов, Министерство культуры поддерживает развитие фондов и услуг публичных библиотек через другие программы. В частности, Пурга упомянула программу ускорения развития библиотек, рассчитанную на учреждения в разных муниципалитетах.

На прошлой неделе советница министерства по библиотечным вопросам Юлле Талихярм сообщала, что на закупку материалов для публичных библиотек в 2027 году предусматривалось 1,77 млн евро, тогда как в прошлом году эта сумма составляла 1,87 млн евро. Она объясняла уменьшение 10-процентным сокращением расходов государственного бюджета, распределенным на несколько лет.

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