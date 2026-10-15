Estońskie Ministerstwo Kultury zrezygnowało z planowanego ograniczenia państwowego finansowania bibliotek publicznych w 2027 roku. Minister kultury Heidy Purga poinformowała o tym na antenie Kuku Radio, podaje ERR News.

Finansowanie zostanie utrzymane

Według Purgi decyzja była rezultatem negocjacji między ministerstwem a bibliotekami. Zaznaczyła, że biblioteki publiczne są ważną siecią kulturalną i społeczną w Estonii.

Ministerstwo znalazło środki, aby utrzymać dotację na obecnym poziomie w przyszłym roku. Purga oświadczyła również, że nie będzie to wymagało zmniejszenia dotacji operacyjnych dla innych odbiorców finansowania.

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Wsparcie usług bibliotecznych

Oprócz dotacji na zakup materiałów bibliotecznych Ministerstwo Kultury wspiera rozwój zbiorów i usług bibliotek publicznych poprzez inne programy. W szczególności Purga wspomniała o programie przyspieszenia rozwoju bibliotek, przeznaczonym dla placówek w różnych gminach.

W ubiegłym tygodniu doradczyni ministerstwa ds. bibliotek Ülle Talihärm informowała, że na zakup materiałów dla bibliotek publicznych w 2027 roku przewidziano 1,77 mln euro, podczas gdy w ubiegłym roku kwota ta wynosiła 1,87 mln euro. Wyjaśniła, że zmniejszenie wynikało z 10-procentowego ograniczenia wydatków budżetu państwa, rozłożonego na kilka lat.

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