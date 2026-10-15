В Пешаваре, Пакистан, по меньшей мере 28 человек погибли в результате обрушения крыши частной школы Al Khair в районе Африди-Абад. Среди погибших — 27 учеников и одна учительница, еще 19 человек получили травмы, сообщает Dawn.

Спасательная операция продолжается

По словам представителя больницы Lady Reading Мухаммада Асима, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. В медучреждении объявили чрезвычайную ситуацию для приема раненых.

Представитель спасательной службы Rescue 1122 Билал Ахмед Фаизи заявил, что из-под завалов извлекли 40 человек. Спасательная операция продолжается, поскольку под обломками могут оставаться люди. Ранее спасатели доставили в больницы около 20 человек, в том числе учеников и учителей.

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Заместитель комиссара Пешавара Афак Вазир сообщил, что во время обрушения ученики находились в классах. Один из родителей, прибывший на место после сообщения об инциденте, рассказал, что вытащил из здания трех девочек в возрасте до восьми лет.

Власти требуют установить причину

Губернатор провинции Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карим Кунди выразил соболезнования семьям погибших и потребовал подробный отчет об инциденте, а также установить причину обрушения. Инспектор полиции провинции Зульфикар Хамид поручил руководству полиции Пешавара контролировать спасательную операцию и приказал создать беспрепятственный маршрут для машин скорой помощи.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Асиф Али Зардари, а также вице-премьер и министр иностранных дел Исхак Дар выразили соболезнования семьям погибших. Шариф также поручил ускорить спасательные работы, а Зардари призвал провести всестороннее расследование и проверить соблюдение стандартов безопасности в образовательных учреждениях.

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