W Peszawarze w Pakistanie co najmniej 28 osób zginęło w wyniku zawalenia się dachu prywatnej szkoły Al Khair w dzielnicy Afridi Abad. Wśród ofiar śmiertelnych jest 27 uczniów i jedna nauczycielka, a kolejnych 19 osób doznało obrażeń, podaje Dawn.

Operacja ratunkowa trwa

Według rzecznika szpitala Lady Reading, Muhammada Asima, pięć osób poszkodowanych jest w stanie krytycznym. W placówce medycznej ogłoszono stan wyjątkowy, aby przyjąć rannych.

Rzecznik służby ratunkowej Rescue 1122 Bilal Ahmed Faizi oświadczył, że spod gruzów wydobyto 40 osób. Operacja ratunkowa trwa, ponieważ pod rumowiskiem mogą nadal znajdować się ludzie. Wcześniej ratownicy przewieźli do szpitali około 20 osób, w tym uczniów i nauczycieli.

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Zastępca komisarza Peszawaru Afaq Wazir poinformował, że w chwili zawalenia się dachu uczniowie przebywali w klasach. Jeden z rodziców, który przybył na miejsce po otrzymaniu informacji o incydencie, powiedział, że wyciągnął z budynku trzy dziewczynki w wieku poniżej ośmiu lat.

Władze żądają ustalenia przyczyny

Gubernator prowincji Chajber Pasztunchwa Faisal Karim Kundi wyraził współczucie rodzinom ofiar i zażądał szczegółowego raportu na temat incydentu oraz ustalenia przyczyny zawalenia. Inspektor policji prowincji Zulfiqar Hameed polecił kierownictwu policji w Peszawarze nadzorować operację ratunkową i nakazał wyznaczenie bezkolizyjnej trasy dla karetek.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif, prezydent Asif Ali Zardari oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Ishaq Dar wyrazili współczucie rodzinom ofiar. Sharif polecił również przyspieszyć prace ratunkowe, a Zardari wezwał do przeprowadzenia wszechstronnego śledztwa i sprawdzenia przestrzegania norm bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

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