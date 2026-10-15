在巴基斯坦白沙瓦，阿夫里迪阿巴德地区私立Al Khair学校的屋顶坍塌，造成至少28人死亡。死者包括27名学生和一名女教师，另有19人受伤，Dawn报道。

救援行动仍在继续

Lady Reading医院发言人穆罕默德·阿西姆表示，5名伤者情况危急。该医疗机构已宣布进入紧急状态，以接收伤员。

救援服务机构Rescue 1122发言人比拉尔·艾哈迈德·法伊兹表示，已有40人从废墟中被救出。救援行动仍在继续，因为废墟下可能仍有人。此前，救援人员已将约20人送往医院，其中包括学生和教师。

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白沙瓦副专员阿法克·瓦齐尔表示，坍塌发生时，学生们正在教室内。一名在获悉事件后赶到现场的家长说，他从建筑物中救出了3名年龄不足8岁的女孩。

当局要求查明原因

开伯尔-普什图省省长费萨尔·卡里姆·昆迪向遇难者家属表示慰问，并要求提交关于该事件的详细报告，以及查明坍塌原因。该省警察督察祖尔菲卡尔·哈米德指示白沙瓦警方领导层监督救援行动，并下令为救护车开辟畅通路线。

巴基斯坦总理谢赫巴兹·谢里夫、总统阿西夫·阿里·扎尔达里以及副总理兼外交部长伊沙克·达尔向遇难者家属表示慰问。谢里夫还指示加快救援工作，扎尔达里则呼吁开展全面调查，并检查教育机构是否遵守安全标准。

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