У Пакистані обвалився дах школи, загинули 27 учнів і вчителька — Dawn

У Пешаварі, Пакистан, щонайменше 28 людей загинули внаслідок обвалу даху приватної школи Al Khair у районі Афріді-Абад. Серед загиблих — 27 учнів та одна вчителька, ще 19 людей зазнали травм, повідомляє Dawn.

Рятувальна операція триває

За словами речника лікарні Lady Reading Мухаммада Асіма, п'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані. У медзакладі оголосили надзвичайну ситуацію для прийому поранених.

Речник служби порятунку Rescue 1122 Білал Ахмед Фаїзі заявив, що з-під завалів дістали 40 людей. Рятувальна операція триває, оскільки під уламками можуть залишатися люди. Раніше рятувальники доправили до лікарень близько 20 осіб, зокрема учнів і вчителів.

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Заступник комісара Пешавара Афак Вазір повідомив, що під час обвалу учні перебували у класах. Один із батьків, який прибув на місце після повідомлення про інцидент, розповів, що витягнув із будівлі трьох дівчат віком до восьми років.

Влада вимагає встановити причину

Губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Фейсал Карім Кунді висловив співчуття родинам загиблих і вимагав докладного звіту про інцидент, а також встановлення причини обвалу. Інспектор поліції провінції Зульфікар Хамід доручив керівництву поліції Пешавара контролювати рятувальну операцію та наказав створити для машин швидкої допомоги безперешкодний маршрут.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, президент Асіф Алі Зардарі та віцепрем'єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар висловили співчуття родинам загиблих. Шаріф також доручив прискорити рятувальні роботи, а Зардарі закликав провести всебічне розслідування і перевірити дотримання стандартів безпеки в освітніх закладах.

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