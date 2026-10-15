ДР Конго заключила соглашение по MetroKin на $877 млн — The Rio Times

Правительство Демократической Республики Конго и Africa Finance Corporation заключили соглашение о совместном развитии первой очереди городской железной дороги MetroKin в Киншасе стоимостью $877 млн. Документы 12 октября 2026 года в Дубае подписали вице-премьер-министр транспорта Жан-Пьер Бемба и президент и главный исполнительный директор Africa Finance Corporation Самаила Зубайру, сообщает The Rio Times.

Железная дорога до аэропорта

Первая очередь MetroKin предусматривает строительство 25 км ограждённой электрифицированной двухпутной линии от центрального вокзала Киншасы до международного аэропорта Нджили. Проект также включает 3 км станционных путей, восемь станций, две из которых будут иметь коммерческое назначение, и 52 пешеходных мостика.

План предусматривает новые мосты, дренажные сооружения и железнодорожный виадук над бульваром 30 июня — главной авеню столицы. Сеть должна получать питание от тепловой электростанции в Кин-Эсте мощностью 35 мегаватт. Ожидается, что прямая поездка между центральным вокзалом и аэропортом будет занимать 21 минуту, а с промежуточными остановками — 26 минут. Начало работ запланировано на декабрь 2026 года.

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Исследование маршрута до Бананы

Стороны также подписали меморандум о финансировании технико-экономического исследования железной дороги между Киншасой и Бананой на атлантическом побережье в провинции Конго-Сентральное. Исследование должно определить подходы к развитию, финансированию, строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию линии.

В Банане продолжается строительство глубоководного порта, которое реализует дубайская компания DP World. В настоящее время Киншасу с морем соединяет более старая железная дорога до речного порта Матади, расположенного примерно в 365 км. Полную сеть MetroKin планируют проложить на 300 км в пределах города-провинции Киншаса.

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