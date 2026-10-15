Rząd Demokratycznej Republiki Konga i Africa Finance Corporation zawarły umowę o wspólnym rozwoju pierwszego etapu miejskiej kolei MetroKin w Kinszasie, wartego 877 mln dolarów. Dokumenty podpisali 12 października 2026 roku w Dubaju wicepremier i minister transportu Jean-Pierre Bemba oraz prezes i dyrektor generalny Africa Finance Corporation Samaila Zubairu, informuje The Rio Times.

Kolej na lotnisko

Pierwszy etap MetroKin przewiduje budowę 25-kilometrowej ogrodzonej, zelektryfikowanej linii dwutorowej ze stacji centralnej w Kinszasie do międzynarodowego lotniska N'djili. Projekt obejmuje także 3 km torów stacyjnych, osiem stacji, z których dwie będą miały przeznaczenie komercyjne, oraz 52 kładki dla pieszych.

Plan zakłada nowe mosty, obiekty odwadniające oraz wiadukt kolejowy nad Boulevard du 30 Juin, główną aleją stolicy. Sieć ma być zasilana przez elektrownię cieplną Kin-Est o mocy 35 megawatów. Oczekuje się, że bezpośrednia podróż między stacją centralną a lotniskiem potrwa 21 minut, a z przystankami pośrednimi — 26 minut. Rozpoczęcie prac zaplanowano na grudzień 2026 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Badanie trasy do Banany

Strony podpisały również memorandum w sprawie finansowania studium wykonalności linii kolejowej między Kinszasą a Banane na wybrzeżu Atlantyku w prowincji Kongo Środkowe. Badanie ma określić podejścia do rozwoju, finansowania, budowy, eksploatacji i utrzymania linii.

W Bananе trwa budowa głębokowodnego portu, realizowana przez dubajską firmę DP World. Obecnie Kinszasa jest połączona z morzem starszą linią kolejową do rzecznego portu Matadi, położonego około 365 km dalej. Pełna sieć MetroKin ma liczyć 300 km na terenie miasta-prowincji Kinszasa.

Czytaj nas na